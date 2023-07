Bamberg weiht Stadtteil-Rikscha ein und sucht ehrenamtliche Radbegeisterte

Wer sich gerne mal mit einer Rikscha durch die Stadt kutschieren lassen möchte, der hat jetzt die Möglichkeit dazu: Im Rahmen des Projekts MitMachKlima hat die Stadtverwaltung eine Fahrradrikscha mit Elektromotor angeschafft, die künftig in Bambergs Stadtteilen zum Einsatz kommt. Das berichtet die Stadt Bamberg in einer Pressemitteilung.

„Mit der Rikscha möchten wir mehr Mobilität für körperlich eingeschränkte Menschen schaffen und den Austausch zwischen Bürgerinnen und Bürgern fördern,“ betonte Bürgermeister und Klimareferent Jonas Glüsenkamp bei der offiziellen Vorstellung der Rikscha „CareCruiser“. Sie wandert zwischen den Stadtteilbüros und kommt so in allen Ecken der Stadt zum Einsatz.

Damit aber der „CareCruiser“ so oft wie möglich in den Stadtteilen zum Einsatz kommt, werden jetzt Menschen gesucht, die sich gerne ehrenamtlich engagieren und jede Menge Spaß am Radeln haben. Wann und wie oft Rikschafahrten angeboten werden, das bestimmen die Ehrenamtlichen selbst und richtet sich nach der aktuellen Wetterlage.

Bevor es losgeht, erhalten alle Ehrenamtlichen eine kostenlose Schulung und einen Erste-Hilfe-Kurs am 8. Juli, zwischen 9:30 und 14:30 Uhr auf dem Verkehrsübungsplatz in der Pestalozzistraße. Anmeldung unter: mitmachklima@stadt.bamberg.de oder www.mitmachklima.de/rikscha bzw. unter 0951 87-1449 .