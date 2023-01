Was ist geplant bei der Erweiterung des Klinikums Bamberg zu einem neuen Gesundheitscampus am Bruderwald? Umfassende Antworten auf diese Frage soll es bei einer Dialogveranstaltung am Dienstag, 17. Januar 2023, im Klinikum am Bruderwald geben, zu der die Sozialstiftung Bamberg und die Stadt Bamberg einladen.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger erhalten hier aus erster Hand von Vertretern der Sozialstiftung Bamberg und des Planungsteams Informationen zur Ausgestaltung des künftigen Gesundheitscampus, können dazu auch Fragen stellen und ihre Anliegen vorbringen. Das Bebauungsplan-Konzept war unlängst im Bau- und Werksenat abgestimmt worden, wie die Stadt Bamberg erklärt.

Eine vorherige Anmeldung für diesen Termin ist auf Grund des begrenzten Platzes unter www.stadt.bamberg.de/klinikerweiterung notwendig, ebenso wegen der Örtlichkeit auch der Nachweis eines aktuellen, negativen Corona-Tests sowie das Tragen einer Maske.

Die Veranstaltung ist der Startschuss für die Beteiligung der Öffentlichkeit an diesem Bauprojekt durch das Stadtplanungsamt. Zentraler Anlaufpunkt im Internet ist dafür die Plattform www.bamberg-gestalten.de. Hier gibt es eine verständlich aufbereitete und fortlaufend aktualisierte Darstellung des Vorhabens, bei dem auch die häufigsten Fragen beantwortet werden. Außerdem ist es von hier aus möglich, förmliche Einwendungen im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung zum Bebauungsplanverfahren bis 10. Februar 2023 abzugeben.

Ein Bild von den Planungen können sich Interessierte aktuell auch am Bürgerlabor in der Hauptwachstraße machen, wo bis Mitte Februar detaillierte Pläne ausgehängt sind und nach der Dialogveranstaltung auch ein maßstabsgetreues Modell zu sehen ist.