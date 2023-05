Wie die Stadt Bamberg erklärt, wurde vor 50 Jahren die Hainbrücke feierlich für den Verkehr freigegeben. Damit war auch die Bundesstraße 22 als Südtangente fertiggestellt, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Welche spannende Vorgeschichte dieses verkehrspolitische Großprojekt hatte, erfahren Interessierte bei einem Vortragsabend am 24. Mai 2023, zu dem der Bürgerparkverein Bamberger Hain um 19 Uhr in die TSG-Vereinssportgaststätte an der Galgenfuhr 30 einlädt.

Unter dem Titel „Das Kaulbergproblem und seine Lösungsversuche bis zur Verlegung der Bundesstraße 22 durch den Hainpark“ wird Referent Dr. Wilfried Krings, Prof. Historische Geographie i. R., die Auseinandersetzung zwischen Verkehrskonzepten und städtebaulicher Denkmalpflege anhand von Karten, Plänen und Bilddokumenten nachzeichnen.