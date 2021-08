Vier restaurierte Sandsteinfiguren kehren nach über einem Jahr an ihren Platz im Rosengarten der Neuen Residenz Bamberg zurück. Die wertvollen Kopien von Jupiter, Neptun und Diana sowie ein flötenspielender Putto bereichern ab sofort wieder die Gartenanlage. Die Arbeiten an den Figuren wurden von der Dombauhütte Bamberg in enger fachlicher Abstimmung mit den zuständigen Mitarbeitern der Bayerischen Schlösserverwaltung durchgeführt. Die Originale stehen im Museum der Neuen Residenz Bamberg. Das teilt die Bayerische Schlösserverwaltung mit.

Der Bamberger Hofbildhauer Ferdinand Tietz fertigte 1760/61 acht Götterfiguren und mehrere andere Bildhauerarbeiten für den Bamberger Hofgarten. Ganz im Sinne der Gartengestaltung des Rokokos luden die Figuren zum Spazieren im Garten ein und waren fester Bestandteil der Anlage. Ferdinand Tietz gilt heute als einer der wichtigsten deutschen Bildhauer des 18. Jahrhunderts.

Nachdem die Witterung den Figuren immer mehr zugesetzt hatte, entschied man sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die Originale nach und nach durch hochwertige Bildhauerkopien zu ersetzen. Zwischen 1913 und 1957 fertigte der bedeutende Bamberger Bildhauer Hans Leitherer Kopien aller olympischen Götter des Rosengartens.

Doch auch diese Kopien benötigen Pflege: Starke Schäden am Schilfsandstein mit massiver Riss- und Schalenbildung machten eine Restaurierung notwendig. Alle Risse und Hohlstellen wurden zeitaufwendig mit mineralischem Mörtel aufgefüllt, schadhafte Altergänzungen abgenommen und neu ergänzt sowie abgegangene Teile mit Mikrostiften genadelt.

Nach Abschluss der Arbeiten lädt die Schlösserverwaltung nun alle Besucherinnen und Besucher ein, die neu aufgestellten Götterfiguren – Jupiter mit Bart, Adler und Blitzbündel, Diana mit Jagdhund, Neptun mit Dreizack und den Putto mit Querflöte – im Rosengarten zu bewundern.

Weitere Informationen zur Residenz Bamberg finden Sie unter www.residenz-bamberg.de.