Bamberg: Verkehrsbehinderungen am Markusplatz möglich - Markierungsarbeiten stehen an

Wie die Stadt Bamberg in einer Pressemeldung mitteilt, werden die Gelbmarkierungen für die Verkehrsversuche in der Friedrichstraße und am Markusplatz in der Woche vom 4. bis 8. September 2023 erneuert. Aus diesem Grund kann es am Montag, 4. September, und Dienstag, 5. September, im Bereich Kapuzinerstraße und Markusplatz temporär zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Die Markierungsarbeiten werden ab Mittwoch, 6. September, bis voraussichtlich Ende der Woche in der Friedrichstraße fortgesetzt. Dort sind kurze Teilsperrungen des stadteinwärts geführten Kfz-Verkehrs erforderlich.

Eine Umfahrung der betroffenen Straßen wird für die Dauer der Arbeiten empfohlen. Da die Arbeiten stark witterungsabhängig sind, kann sich der genannte Zeitraum noch kurzfristig verschieben.