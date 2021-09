Unfall auf Marienbrücke in Bamberg: Ein 12-jähriges Mädchen hat am Dienstagnachmittag (14. September 2021) auf der Bamberger Marienbrücke einen Unfall gebaut. Das Kind war gegen 15.15 Uhr mit dem Fahrrad in Richtung Stadt unterwegs, als es auf der Brücke vom Fahrradweg abkam. Das berichtet die Polizei.

Die 12-jährige Radfahrerin fuhr auf dem Fuß- und Radweg. Auf der Marienbrücke kam das Mädchen zu weit auf den Fußweg und blieb dort an einem Fußgänger hängen. Sie streifte den Passanten, kam ins Straucheln und stürzte schließlich.

Zwei Rettungswagen und ein Polizeiauto kamen zum Unfallort. Das Mädchen hatte einige Schürfwunden erlitten und wurde ins Krankenhaus gebracht. Dem Fußgänger sei nichts passiert, erklärt die Bamberger Polizei.