In Bamberger Tiefgarage: Geschmücktes Hochzeitsauto beschädigt. Ein frisch vermähltes Ehepaar hat Anzeige wegen Sachbeschädigung an seinem Kraftfahrzeug erstattet.

Wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt berichtet, hatte das Brautpaar den geschmückten Wagen am Freitag (8. Oktober 2021) zwischen 11 und 13 Uhr während ihrer Trauung in der Tiefgarage am Maximiliansplatz abgestellt. Dort wurde das Hochzeitsauto durch einen unbekannten Täter an der hinteren Türe auf der Fahrerseite zerkratzt.

Hochzeitsauto in Bamberg zerkratzt: Polizei bitte um Hinweise

Der Schaden ist der Polizei zufolge mit rund 1000 Euro zu beziffern. Hinweise zum Täter sind an die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 zu richten.

