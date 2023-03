Die bayerisch-tschechische Kooperation „BY-ČZ-Platform for the Independent Performing Arts“ wurde 2022 ins Leben gerufen und lädt am 19. April 2023 in Forchheim und Bamberg zum Austausch ein. Das berichtet die IG Freie Darstellende Künste Bamberg.

Die Plattform soll einen neuen strukturierten und kontinuierlichen Austausch im Bereich der freien Theater-, Tanz- und Performancekunst zwischen Tschechien und Bayern initiieren und stärken. Das Projekt basiert auf einer Kooperationsvereinbarung zwischen dem Verband der Freien Theater Tschechiens (AND ČR) und dem Verband Freie Darstellende Künste Bayern e.V. (VFDKB).

Am 19.4.2023 werden nun Petr Dlouhý und Kryštof Koláček aus Prag in Bayern zu Gast sein, um Spielorte zu besichtigen und bestehende so wie potentielle Netzwerkpartner*innen zu treffen. Nach einer Besichtigung mehrerer Spielorte der freien Szene in Forchheim und Bamberg ist im Anschluss ein Get-together geplant (ca. 18:30 Uhr Franz KAfkA e.V. / Jäckstraße 27 / 1. OG / 96052 Bamberg).

Ziel der Kooperationsplattform ist es, zukünftig vielseitige Verbindungen zwischen Kulturschaffenden, Organisationen und Spielorten zwischen Tschechien und Bayern zu schaffen und gemeinsame künstlerische wie kulturpolitische Projekte zu initiieren und zu unterstützen.

Alle Interessent*innen sind herzlich eingeladen.

Anmeldung bitte bis 15.04.2023 unter: hans@franzkafkaverein.de mit dem Betreff “Anmeldung 19.4.2023”

Den genauen zeitlichen Ablauf erhaltet ihr nach Anmeldung via E-Mail.

Die IG Freie Darstellende Künste Bamberg freut sich auf alle, die Zeit und Lust haben, mehr über das Projekt zu erfahren und Eigenes einzubringen.