Der „Kunstsnack“, die mittägliche Kurzführung der Dombergmuseen, führt am Dienstag, 18. Oktober, in die Neue Residenz. Wie die Stadt Bamberg mitteilt, präsentiere dort Dr. Sebastian Karnatz um 12.30 Uhr einen „Traum in Holz“: das Chinesische Kabinett im Fürstbischöflichen Appartement.

Das Chinesische Kabinett entstand um 1700. Es ist das wohl früheste erhaltene Lackkabinett in Franken. Die halbstündige Führung nähert sich diesem barocken Kleinod von europäischem Rang.

Der Freundeskreis der Museen um den Bamberger Dom lädt alle Interessierten zu dieser Kurzführung ein. Treffpunkt ist der Eingangsbereich der Neuen Residenz, Domplatz 8. Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos, es fallen lediglich die regulären Eintrittskosten an. Bitte beachten: Zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besteht in der Neuen Residenz weiterhin die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske.

Termine online

Die Führungs- und Vortragstermine der Museen um den Bamberger Dom sind online auf der gemeinsamen Website der Museen und des Freundeskreises der Museen um den Bamberger Dom unter www.domberg-bamberg.de abrufbar.