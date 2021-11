In der Tiefgarage Bamberg Mitte in der Königstraße wird auf dem Kurzparkerdeck nun ein sogenanntes Free-Flow-Parking-System mit Kennzeichenerfassung installiert. Ein- und ausfahrende Fahrzeuge werden durch ihre Kennzeichen über Kameras, die direkt an der Auffahrt zum Kurzparkerdeck installiert sind, erfasst. Auf diese Weise könne die Parkdauer des jeweiligen Fahrzeugs ermittelt und auf eine Schranke verzichtet werden, teilt die Stadtbau Bamberg in einer Pressemitteilung mit.

Für die Parkraumbewirtschaftung des Kurzparkerdecks sei ab dem 1. Dezember die Firma ParkRaum- Management PRM GmbH in Erlangen zuständig. Mit dem neuen System reiche zukünftig das Scannen eines QR-Codes, um seinen Parkschein zu bezahlen. Alternativ sei auch die Zahlung per EC- oder Kreditkarte an einem Automaten möglich, der sich auf der Kurzparker-Ebene befindet. Die Möglichkeit, mit Bargeld zu bezahlen entfällt.

"Beim Ausfahren erkennen die für die Parkraumüberwachung installierten Kameras direkt an der Ein- und Ausfahrt zu den Kurzparkplätzen die geleistete Zahlung durch das Scannen des Kfz-Kennzeichens. Ein grünes Licht zeigt beim Ausfahren an, dass die Zahlung ordnungsgemäß geleistet wurde. Leuchtet das Signal rot, heißt das, dass nicht bezahlt wurde. Bequem kann das dann mit dem Smartphone über die in der Tiefgarage angebrachten QR-Codes erledigt werden. Aber auch 24 Stunden nach der Ausfahrt besteht noch die Möglichkeit, die Gebühren online zu begleichen. Bleibt der Fahrer die Zahlung schuldig, wird er nach einer gewissen Zeit durch einen Mahnbescheid per Post an seine offene Rechnung erinnert", heißt es.

STADTBAU-Geschäftsführer Veit Bergmann: „Es wird Zeit, dass Bamberg als „Smart City“ auch das Parken in der Innenstadt digital gestaltet. Unser schranken- und bargeldloses Parksystem in dieser zentralen Tiefgarage ist hierzu ein erster Schritt.“

Nach wie vor bestehe auf dem Kurzparkerdeck in der Königstraße eine Karenzzeit von 20 Minuten, die auch zukünftig kostenfrei bleiben. Die Schranken zur Ein- und Ausfahrt in der Königstraße blieben bestehen, dienten jedoch lediglich der Geschwindigkeitskontrolle und öffneten jederzeit nach dem Heranfahren und einem kurzen Halt.