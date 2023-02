Fünf Studierende der Liedklasse von Prof. Alexander Fleischer an der Hochschule für Musik in Würzburg gestalten am kommenden Samstag, 4. Februar 2023, um 19 Uhr das Auftaktkonzert der Konzertreihe im Dientzenhofer-Saal der Musikschule. Das teilt die Stadt Bamberg in einer Pressemitteilung mit.

Unter dem Titel „Lieder zur Nacht“ werden zwei Sängerinnen und ein Sänger sowie zwei Pianistinnen Liedkompositionen von Felix Mendelssohn Bartholdy, Robert Schumann, Johannes Brahms, Hugo Wolf, Richard Strauß, Franz Schubert u.a. darbieten. Ein Höhepunkt ist dabei sicher die dramatische Ballade „Erlkönig“ von Johann Wolfgang von Goethe in der bewegenden Vertonung von Franz Schubert.

Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Ausführenden wird gebeten. Die inzwischen gut etablierte Konzertreihe im Dientzenhofer-Saal geht in das neunte Jahr und bietet sowohl bei der Auswahl der Künstler:innen und Besetzungen als auch bei den Epochen und Genres eine spannende Abwechslung.