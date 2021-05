Bamberg. Das Fronleichnamsfest auf dem Bamberger Domberg wird in diesem Jahr mit einem festlichen Gottesdienst im Dom gefeiert. Die traditionelle große Prozession durch die Stadt, an der sonst Tausende Gläubige teilnehmen, muss wegen der CoronaPandemie erneut ausfallen. Das Pontifikalamt mit Erzbischof Ludwig Schick beginnt am Donnerstag, 3. Juni, um 9.30 Uhr.

Im Anschluss werden Erzbischof Schick und der liturgische Dienst das Allerheiligste in der Monstranz in einer kleinen Prozession durch das Fürstenportal nach draußen und durch die Adamspforte wieder in den Dom tragen. Dabei wird der Erzbischof den Eucharistischen Segen erteilen. Der Gottesdienst wird per Livestream auf www.youtube.com/erzbistumbamberg übertragen.

Über die Feiern zum Fronleichnamsfest in den Bamberger Pfarreien wird auf den Webseiten der Seelsorgebereiche informiert.