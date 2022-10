„Nachdem das Seniorenkonzert nun schon zweimal Pandemiebedingt abgesagt werden musste, wollen wir es endlich wieder wagen“, freuen sich die Veranstalter Martin Erzfeld, Leiter der Musikschule Bamberg, und Stefanie Hahn, Seniorenbeauftragte der Stadt Bamberg.

Wie die Stadt Bamberg berichtet, finde das 22. Seniorenkonzert am Mittwoch, den 26. Oktober 2022 um 14:30 Uhr in der Konzerthalle Bamberg statt, erstmalig im Hegelsaal. Auch in diesem Jahr erwartet die Besucherinnen und Besucher wieder ein ebenso kurzweiliges wie hochklassiges Programm mit Künstler*innen jeden Alters. Von Beethoven bis Charly Tabor ist alles dabei, denn: Barock, Klassik und Swing ergänzen sich aufs Beste. Dafür sorgen Ottos Swing and Blues Band, der Chor der Bamberger Bäcker sowie der neu gegründete Seniorenchor, verschiedene Ensembles der Musikschule und natürlich der singende Bürgermeister Wolfgang Metzner.

Durch das Programm führt Martin Erzfeld, der auch die musikalische Gestaltung managt, Stefanie Hahn zeichnet sich für die Organisation im Hintergrund verantwortlich.

Karten im Vorverkauf sind nicht nur im Seniorenbüro der Stadt Bamberg, Heinrichsdamm 1 (Mo - Do 08:00 - 12:00 Uhr) und im Rathaus am ZOB zu erwerben, sondern auch über den BVD Kartenservice in der Langen Straße 39/41 (Mo - Fr 09:00 - 18:00 Uhr, Sa 09:00 - 13:00 Uhr).

Wer einen Rollstuhlplatz benötigt, kann diesen Bedarf direkt in der Konzert- und Kongresshalle anmelden - Telefonnummer: 0951 96 47 200. Der Eintritt beträgt 5 Euro.

Nähere Auskünfte erteilt auch gerne die Seniorenbeauftragte Frau Stefanie Hahn unter Tel. 0951/871450