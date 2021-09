Bamberg vor 18 Minuten

Pandemie

Schulbeginn in Bayern: Diese Corona-Regeln müssen Eltern und Kinder kennen

In Bayern ist am Dienstag (14. September 2021) Schulbeginn. In Bamberg laufen die Vorbereitungen - wegen Corona gelten einige Einschränkungen. Weiterhin werden alle Kinder getestet, auch eine Maskenpflicht gilt.