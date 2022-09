Wie die Stadt Bamberg berichtet, gastiert zur aktuell laufenden „fairen Woche“ das Bildungsangebot „Werde Weltfairänderer“ am Eichendorff-Gymnasium Bamberg. Es sei 2013 die erste Fairtrade-Schule Bayerns geworden.

Zum Auftakt der „Weltfairänderer“ an der Schule sei die Motivation ehrenamtlichen Akteure der Mitmach-Aktion zu spüren gewesen, heißt es. Träger des Projektes sei das Jugendamt der Erzdiözese Bamberg, gemeinsam mit dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Sieben ehrenamtliche Helfer*innen böten Workshops für die Schülerinnen an und betrieben ein „Fair-Cafè“ als zentralen Anlaufpunkt zum gegenseitigen Austausch. Das Projekt existiere seit 2016, und erstmals mache es zum zweiten Mal an einer Schule Station.

Wie das Jugendamt der Erzdiözese Bamberg erklärt, wolle das Bildungsangebot „Werde Weltfairänderer“ Kinder und Jugendliche für das Thema der Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit in der eigenen Lebenswelt sensibilisieren. In dem mehrfach von der UNESCO ausgezeichnetem Projekt würden Kinder und Jugendliche ermutigt, in ihrer eigenen Lebenswelt gestalterisch aktiv zu werden, „nicht nur zu hören und zu reden, sondern auch zu handeln" und somit selbst zum „Weltfairänderer" zu werden.