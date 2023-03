Es war der beste Sommer der Vereinsgeschichte - und dennoch könnte bald Schluss sein mit gutem portugiesischem Essen in der Gaustadter Hauptstraße. Der Vorstand des Portugiesischen Clubs und die vielen ehrenamtlichen Helfer sind am Ende ihrer Kräfte angekommen und wollen für sich einen Schlussstrich ziehen. Nun hoffen sie, dass sie schnell einen Nachfolger für Vereinsleitung und Gastronomie finden.

"Wir sind einfach müde", meint die zweite Vorstandsvorsitzende des Vereins, Ana Sousa gegenüber inFranken.de. Zwar sei der vergangene Sommer nach den beiden Corona-Jahren großartig gelaufen, und sogar im Winter seien Gäste dagewesen. Doch die derzeitige Leitung des Vereins und das ehrenamtliche Personal sei "nicht mehr das jüngste" und könne die Aufgaben nicht mehr stemmen. Für den Betrieb des Wirtsgartens bräuchte es laut Sousa mindestens zehn Leute - und "die kriegt man nicht mehr rein".

Keine Lösung innerhalb des Vereins - öffentlicher Aufruf soll Nachfolge sichern

Wie Ana Sousa sagt - die seit Jahren viel Herzblut in den Verein und die Gastronomie steckt - musste der Vorstand in der letzten Zeit immer wieder selbst in der Küche, am Grill oder bei der Bedienung aushelfen. Das ginge nun nicht mehr - die "Doppelbelastung" sei zu groß. Denn neben dem Verein haben alle Beteiligten einen Beruf und Familie. Seit Jahren habe man kein richtiges Wochenende mehr gehabt, erläutert die zweite Vorstandsvorsitzende des Clubs.

"So lange noch Geld da ist, dann können wir noch bis April aufmachen", erläutert Ana Sousa. Wenn bis dahin keine Lösung gefunden sei, müsse man den Verein vielleicht für immer schließen. Um das zu vermeiden, hat der Portugiesische Club nun sogar einen öffentlichen Aufruf gestartet, um eine Nachfolge zu finden. Denn wenn ein "neuer Vorstand übernimmt, dann geht es weiter."

Eines ist der Vereinsleitung aber wichtig. Wer auch immer das Ruder übernimmt, solle am Konzept einer portugiesischen Gastronomie festhalten. "Wir möchten, dass die Tradition weiter vorangeht und wir uns alle weiterhin im portugiesischen Verein, respektive dem portugiesischen Garten am Wochenende treffen und lecker essen können." Ob es eine neue Leitung oder ein neuer Pächter sein wird, der das übernimmt, soll sich bald zeigen.

Noch ist der Aufruf frisch, dennoch ist Ana Sousa guter Dinge. "Interessenten gibt es noch keine. Vielleicht ergibt sich da etwas bis morgen, erste Anzeigen sind schon raus", meint sie. Man bleibe in allem positiv.