Wie die Stadt Bamberg mitteilt, wird am 30. März 2023 das Projekt „Mitte.Bamberg.2025“ in einem „Kickoff“ vorgestellt. Eingeladen sind alle Gewerbetreibenden, Immobilieneigentümer*innen, Bewohner*innen sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger, welche für die Bamberger Innenstadt etwas bewegen wollen. Dieser findet von 16 bis 20 Uhr in den Harmonie-Sälen Bamberg am Schillerplatz 7 in Bamberg statt.

Teilnehmende können bei dem „Kickoff“ Partner*innen finden, um ihre Idee zur Belebung der Bamberger Innenstadt umzusetzen. Gleichzeitig erfahren sie mehr über den „Innenstadtfonds“, mit dem sie die Chance erhalten, sich die Umsetzung ihrer Idee finanzieren zu lassen. Hiervon ausgenommen sind baulich-investive Maßnahmen.

Anmeldung:

Bitte melden Sie sich für den Kickoff „Mitte.Bamberg.2025“ bis zum 28. März 2023 an, da die Anzahl der Teilnehmenden begrenzt ist. Anmeldung über Tel. 0951 / 87-1313 oder per Mail an wifoe@stadt.bamberg.de

Das Projekt „Mitte.Bamberg.2025“

Mit dem Projekt „Mitte.Bamberg.2025“ soll die Innenstadt Bambergs den vielfältigen Bedürfnissen der Besucher*innen und Bewohner*innen noch besser gerecht werden und neue Anreize für einen Besuch bieten. Die Wirtschaftsförderung will mit ausgewählten Maßnahmen in dem Projekt die aktuellen Veränderungen der Innenstädte für Bamberg positiv begleiten, so dass eine höhere Aufenthaltsqualität für Bewohner*innen und Besucher*innen entsteht. Dieses Projekt ist gefördert durch das Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZIZ)“.