Bamberg: "Open Air Party" im Rathaus-Innenhof - Stadt lädt junge Menschen zum Feiern ein

Wie die Stadt Bamberg erklärt, ist das Rathaus nicht nur ein Ort der dicken Stempel und Amtsgeschäfte, es kann auch Raum bieten für fette Beats und Tanzeinlagen. Am Samstag, 13. Mai, wird genau das passieren. Dann lädt die Stadt Bamberg zusammen mit der Jungen Initiative Bamberg, Stadtmarketing und USI e.V. zur „Open Air Party“ in den Innenhof des Rathauses am Maxplatz ein.

Ab 18 Uhr gibt es Cocktails, Longdrinks, Bier, Wein und Sandwiches von den Bamberger Gastronomen des Plattenladens, des Ahörnlas und von Karl Anton – und vor allem: Musik. DJ Squixx liefert die Klänge zum Tanzen und Feiern.

Der Eintritt (am Eingang Hauptwachstraße) ist frei, allerdings auf Grund der begrenzten Räumlichkeit auf 500 Personen beschränkt. Einlass wird nur Menschen über 18 Jahren gewährt. Der Ausschank endet um 23.30 Uhr, die Musik verklingt um Mitternacht.

„Dieser Abend drückt die Aufgeschlossenheit der Verwaltung gegenüber den Bedürfnissen der jungen Generation in der Stadt aus. Die Idee für diese Party entstand in mehreren Gesprächen mit der Jungen Initiative, die für Schüler*innen und Studierende auch Raum zum Feiern eingefordert haben. Es freut mich, dass wir darauf unter anderem mit diesem Angebot reagieren können“, erklärt Oberbürgermeister Andreas Starke und animiert alle jungen Menschen aus Bamberg den Rathaus-Innenhof am 13. Mai zur Party-Area zu machen.