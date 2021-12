Kino in Bamberg: Betreiberin frustriert über 2G-plus-Regel

Besucher*innen müssen geimpft oder getestet und genesen sein

Familien stehen zum Teil eine Stunde lang an , um Test machen zu können

, um Test machen zu können Betreiberin Diana Linz: " So geht es nicht weiter "

" Nürnberger Cinecittà hat Klage eingereicht: Wie geht es im Odeon & Lichtspiel Kino weiter?

Seit dem 24. November 2021 gilt die 2G-plus-Regelungen für Kinos in Bayern. Besucher*innen müssen geimpft oder genesen und negativ getestet sein. inFranken.de hat bei der Betreiberin des Bamberger Odeon & Lichtspiel Kinos nachgefragt, wie die aktuelle Lage ist. Diana Linz ist vor allem eines: frustriert.

Bamberg: 2G-plus-Regelung im Kino sei ungerecht

Diana Linz und Gerrit Zachrich betreiben gemeinsam das Odeon & Lichtspiel Kino in Bamberg.

"Uns geht es aktuell sehr schlecht", berichtet Diana Linz inFranken.de. Sie wolle nicht gegen die Gastronomie schießen, für die aktuell die 2G-Regelung gilt, doch sie fände es sehr ungerecht, dass ausgerechnet in Kinos ein negativer Schnelltest verlangt werden muss.

In ihren Kinosälen gäbe es gute Lüftungen, hohe Decken und ohnehin ist aktuell nur eine Auslastung von 25 Prozent erlaubt. Die Kinogäste würden außerdem "mehr als 1,5 Meter Abstand" zueinander haben, FFP2-Maske tragen und während der Filmvorstellung kaum reden. "Das Kino ist einer der sichersten Räume", betont Linz. Ihrer Meinung nach müsse die Sinnhaftigkeit dieser Regelung infrage gestellt werden.

Kinobesucher*innen werden weggeschickt oder warten lang auf Test

Diana Linz empfindet ihre Arbeit auch deshalb als frustrierend, da sie Kinogäste immer wieder wegschicken müsse. Manche Personen haben es noch nicht mitbekommen, dass sie einen negativen Schnelltest vor dem Filmbesuch bräuchten und würden dann noch schnell versuchen, einen Test zu machen.

"Ich habe schon Anrufe von Menschen bekommen, die gerade im Auto saßen und gefragt haben, wo sie sich noch schnell testen lassen können", erzählt die Kinobetreiberin.

Weder das Odeon noch das Lichtspiel besäßen die Kapazitäten eigene Schnelltests vor Ort anzubieten. Daher müssen Kinogänger*innen vor dem Besuch zu einer separaten Teststelle beziehungsweise einem Testzentrum fahren. Doch gerade am Wochenende haben diese häufig nicht sehr lange geöffnet. "Es gab schon den Fall, dass eine Familie am Sonntag eine Stunde lang angestanden ist, um einen Test zu bekommen."

Linz: Haben vor allem für Stammgäste und Personal offen

Linz erzählt, dass sie aktuell vor allem für Stammgäste und Personal den Betrieb am Laufen halten. Aber sie sagt auch deutlich: "So geht es nicht weiter." Sie hätten an dem Wochenende nach der Entscheidung zu 2G plus in bayerischen Kinos 85 Prozent Umsatzeinbußen gehabt. Seitdem hätten sie täglich mit Verlusten zu kämpfen.

Die Betreiberin des Odeon & Lichtspiel Kinos berichtet aber auch von sehr positiven Erfahrungen in der Corona-Krise. So haben sie tolle Fans, die sie im letzten Jahr unter anderen mit Gutschein-Käufen unterstützt haben. Manche Stammgäste seien mehrmals am selben Tag ins Kino gekommen.

Das Cinecittà in Nürnberg hat kürzlich Klage gegen die 2G-Plus-Regelung eingereicht. Die Kinobetreiberin des Odeon & Lichtspiel Kinos sei inhaltlich "voll bei ihm" und "warte gespannt auf das Ergebnis." Bis dahin laute das Credo: "Wir geben nicht auf."

