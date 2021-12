Bamberg: Neues thailändisches Restaurant "Koch Yut" bietet große Auswahl an Gerichten

Die Zollnerstraße 179 in Bamberg ist eine Adresse für asiatische Küche. 2016 zog das Thai-Restaurant "Saengsuwan" in das Gebäude ein. Und seit dem 16. Dezember 2021 ist hier nun das "Koch Yut" zu finden. Die Betreiber sind für ihr Gastronomie-Projekt eigens von Baden-Württemberg nach Bamberg gekommen.

"Koch Yut" in Bamberg: Thailändisches Restaurant hat auch Eigenkreationen auf der Speisekarte

Die Speisekarte des "Koch Yut" zu studieren, erfordert einige Zeit. Unter den 137 verschiedenen Gerichten finden sich Klassiker wie gebratenes Hühnerfleisch mit Gemüse und Erdnusssoße oder knusprige Ente in rotem Curry, Bambussprossen, Thaibasilikum und Kokosnussmilch. Aber auch Liebhaber von Fisch und Meeresfrüchten sowie Vegetarier kommen auf ihre Kosten. So gibt es auch gebratenen Tintenfisch, Garnelen mit exotischen Früchten und verschiedene Reisgerichte.

Die Thailänderin Buran Hohmann betreibt das Restaurant mit ihrem Partner und einem Koch, der ebenfalls thailändische Wurzeln besitzt. Dieser habe bereits 15 Jahre lang in Stuttgart gekocht und kreiere die Gerichte teilweise selbst, bestätigt sie inFranken.de. Sie sind der gehobeneren Preisklasse für asiatische Küche zuzuordnen: Das Hühnerfleisch mit Gemüse und Erdnusssoße kostet etwa 14,50 Euro. Dies entspricht dem auf der Webseite beschriebenen Anspruch, "hochwertige Gerichte" anzubieten.

60 bis 70 Gäste fänden in dem Restaurant Platz, aber es gebe auch die Möglichkeit, Gerichte zur Abholung online zu bestellen, erklärt Hohmann. Auch Tische könnten so reserviert werden. Hohmann arbeitet laut eigener Schilderung schon 20 Jahre lang in der Gastronomie. Mit ihrem Partner habe sie ein Restaurant bei Tauberbischofsheim betrieben, bevor beide schließlich nach Bamberg zogen.

Liebhaber asiatischer Küche können in Bamberg indessen aus einigen Restaurants wählen. Das "Fujiyama" öffnete beispielsweise im Oktober und stellte sein neuartiges Bestellkonzept vor.