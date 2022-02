Neueröffnung in Bamberg: Café Gözlemix bietet türkische Spezialität in verschiedenen Varianten

Im Frühjahr soll in Bamberg mit dem Gözlemix ein neues türkisches Café eröffnen. Die Idee eines eigenen Cafés schleppe der Betreiber Taner Dursun schon seit über 15 Jahren mit sich herum, "aber das hat entweder zeitlich oder finanziell einfach nie hingehauen". Mit dem türkischen Café erfülle sich Dursun nun den Traum von der eigenen Küche. Das Gözlemix sei Teil einer neuen Franchise-Kette, die bald auch in Nürnberg ein Café eröffnen will.

Update vom 4. Februar 2022: Baumaßnahmen für Café Gözlemix laufen nach Plan

Das Café Gözlemix zieht in einen Neubau nahe des McFit Fitnessstudios und B&B Hotels Bamberg. Dursun kommt der Eröffnung des Cafés immer näher.

"Derzeit finden die Baumaßnahmen noch statt, aber es läuft alles nach Plan. Nach aktuellem Stand können wir wie geplant im Frühjahr 2022 eröffnen. Ich bekomme viele Anfragen, wann die Eröffnung stattfinden wird. Das genaue Datum werde ich in wenigen Wochen bekannt geben."

Dursun ist noch auf der Suche nach 10 bis 15 Servicekräften, teilt er mit. Kellner-Personal brauche es ja bei dem Selbstbedienungskonzept nicht. Interessenten können sich per Mail (bamberg@gozlemix.com) oder telefonisch unter den Nummern 1079-5002466 oder 0171-5301209 melden.

Erstmeldung vom 5. Januar 2022: Türkisches Café in Bamberg: "So etwas hat es noch nicht gegeben"

Angeboten würden bei Gözlemix unter anderem Gözleme, gefüllte Yufka-Fladenbrote, die in der Türkei ein traditioneller Imbiss sind: "Da können wir mit verschiedenen Zutaten arbeiten, wichtig ist nur, dass es immer auch ein schnelles Menü ist". Spinat, Hackfleisch oder Kartoffeln als Füllung - "was auch immer man haben möchte. Wir werden verschiedene Varianten anbieten." Wie genau die Speisekarte aussehen wird, weiß Dursun noch nicht. Die soll laut dem Franchisenehmer in etwa einem Monat feststehen.

Des Weiteren seien verschiedene traditionelle türkische Suppen im Menü geplant, belegte Brötchen und verschiedene türkische Frühstücksspezialitäten etwa mit Oliven und Käse. Außerdem gebe es Kuchen, Baklava sowie Tee und Kaffeespezialitäten. "Beim Kauf eines Menüs kann man sich kostenlos am türkischen Tee bedienen", sagt Dursun.

Man könne die Spezialitäten bei Gözlemix zum Mitnehmen bestellen, gleichzeitig biete das Café zwischen 100 und 120 Sitzplätze auf circa 250 Quadratmetern an, so der Betreiber. Bei milderen Temperaturen werde es auch auf der Terrasse Sitzmöglichkeiten geben, zudem habe das Café acht eigene Parkplätze zu bieten. "So etwas hat es in Bamberg noch nicht gegeben", ist sich Dursun sicher.

Eröffnung des Gözlemix in Bamberg im Frühjahr 2022: Das sind die Öffnungszeiten

"Unser Plan ist es, im Frühjahr 2022 zu eröffnen", erklärt Dursun. Gerade befände sich das Café in der Minna-Neuburger-Straße noch in der Baustellenphase, "außerdem kommen die meisten Sachen noch aus der Türkei angeliefert". Im Gözlemix werde es auch einen kleinen Verkaufsraum für Tee und Kaffee geben. Geöffnet sein werde das Restaurant dann sieben Tage die Woche zwischen 6 Uhr und 20 Uhr, so der Plan.

Bis dahin ist Dursun jedoch noch auf der Suche nach Mitarbeiter*innen: "In Vollzeit, Teilzeit oder auf Minijob-Basis, wir suchen händeringend", sagt der Inhaber, damit Gözlemix dann auch schon bald in Bamberg eröffnen kann.