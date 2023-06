Wie die Stadt Bamberg erklärt, brennen sie für die Musik und können sich vorstellen, sie zum Beruf zu machen. Neun Nachwuchsmusikerinnen und -musiker erhalten aktuell eine sehr intensive musikalische Ausbildung in der Förderklasse zur Studienvorbereitung an der Städtischen Musikschule.

Am Montag, 19. Juni 2023, präsentieren sie sich um 19 Uhr im Rahmen eines Konzertes im Spiegelsaal der Harmonie am Schillerplatz, das in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft Harmonie veranstaltet wird.

Die Mitwirkenden bereiten sich derzeit in der Förderklasse der Musikschule auf ein Musikstudium vor und erhalten dabei viermal pro Woche Unterricht in Haupt- und Nebenfach, Theorie/Gehörbildung und Ensemble. Förderklassen an den öffentlichen Musikschulen in Bayern werden durch Sondermittel des Freistaates Bayern gefördert.

Auf dem Programm des Konzertes, das die Musikschule nun schon zum fünften Mal in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft Harmonie Bamberg e.V. veranstaltet, stehen Werke von Händel, Haydn, Mozart, Chatschaturjan, Bartok u.a.

Einige der auftretenden jungen Künstler, die auf der Violine, der Viola, dem Fagott und dem Klavier zu hören sind, haben sich vor Kurzem Preise beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert in Zwickau erspielt.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.