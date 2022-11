Am Montagabend (28. Dezember 2022) kurz nach 22.00 Uhr wurde eine Zivilstreife der Bamberger Polizei in eine Streitigkeit zwischen einer 42-jährigen Frau und dem Türsteher eines Lokals in der Sandstraße verwickelt. Dies endete mit einem Übergriff auf die Beamten.

Laut Polizei bemerkte die Streife in der Sandstraße den Streit zwischen der Frau und dem Türsteher und trat an beide heran, um die Ursache für den Konflikt festzustellen. Es stellte sich heraus, dass die Frau und ihr Freund die Aufforderung erhalten hatten, das Lokal zu verlassen. Das war schließlich der Auslöser für die anschließende Auseinandersetzung.

42-Jährige über Rauswurf sauer, greift Polizeibeamten an

Als die Polizeibeamten die beiden darauf ansprachen, griff die 42-Jährige mit einer Hand an den Hals eines Beamten, was dieser aber abwehren konnte. Letztendlich gelang es den Polizisten, die Frau zu überwältigen. Dabei ließ diese sich allerdings auf die Straße fallen und verletzte sich dabei den Arm.

Als sie auf die Polizeidienstelle gebracht wurde, beleidigte die Frau die Beamten und trat beim Verbringen in eine Zelle mit einem Stöckelschuh gegen den Oberschenkel einer Polizistin. Darauf ordnete die Staatsanwaltschaft bei der 42-Jährigen eine Blutentnahme an. Sie muss sich jetzt wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung strafrechtlich verantworten. Verletzt wurde bei dem Polizeieinsatz glücklicherweise niemand.

