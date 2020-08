Öl in der Regnitz ausgelaufen: Ein mysteriöser Ölfilm auf der Regnitz in Bamberg rief am Freitagmittag (14.08.2020) zahlreicher Einsatzkräfte auf den Plan. Laut Bericht der Verkehrspolizei Bamberg war im linken Regnitzarm Hydrauliköl ausgelaufen und weiter flussabwärts getrieben.

Ursache dafür war ein technischer Defekt am Wasserkraftwerk: Das Öl war wohl wegen eines defekten Zylinders in den Fluss gelangt. Die Feuerwehr Bamberg versucht aktuell durch technische Arbeiten zu ermöglichen, dass der defekte Zylinder sicher ausgetauscht werden kann.

Ölfilm auf der Regnitz nach Defekt am Kraftwerk - Umweltschädlich?

Nach aktuellem Informationsstand der Wasserschutzpolizei handelt es sich bei dem verwendeten Hydrauliköl um ein biologisch abbaubares Produkt, wie ein Sprecher auf Anfrage von inFranken.de berichtete. Wie viel davon ausgelaufen ist, ist momentan jedoch noch nicht klar.

Auf Höhe des Fischpasses an der Erbainsel hat die Feuerwehr vorsorglich eine Ölsperre errichtet. Neben den Einsatzkräften der Feuerwehr und Wasserschutzpolizei waren zudem das Wasserwirtschaftsamt Kronach und die Mitarbeiter des Entsorgungs- und Baubetriebs der Stadt Bamberg am Einsatz beteiligt.

Nicht das erste Mal, dass in Bamberg etwas ins Wasser gerät, was dort nicht hingehört: Vor Kurzem suchten Taucher der Polizei im Main-Donau-Kanal nach einem versenkten Tresor.