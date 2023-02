Wie der Bamberger Festivals e.V. in einer Pressemeldung mitteilt, lade er zu einem ganz besonderen Konzertabend ein. Am Samstag, den 25. Februar, treffen sich zwei Bamberger Bands, Sagensang und Bernstein & Ebenholz, in der KUFA in Bamberg. Sie entführen mit Musikalischen Geschichten an der Weggabelung der Zeit in eine andere Welt.

Die Idee für den Konzertabend kam durch spontane Bardentreffen bei Mittelaltermärkten oder Musikfestivals, die erst stattfinden, wenn die Besucher*innen weg sind. Dann treffen sich die Musiker*innen an der „Weggabelung der Zeit“ am Lagerfeuer und spielen für- und miteinander. Diesmal sind die Besucher*innen herzlich dazu eingeladen teilzunehmen und sich zum Genießen und Träumen verführen zu lassen.

„Bernstein & Ebenholz“ sind ein Folk-Duo, das seine Zuhörer*innen mit Gitarre, Flöte und harmonischer Zweistimmigkeit auf Reisen schickt. Mit malerischen Klängen und sprachgewandten Texten entführen sie in vergangene Zeiten, fantastische Welten und in die Tiefen altbekannter Gefühle.

Die vier Spielleute „Sagensang“ singen und spielen fantastische Geschichten und alte Melodien für Tanz und Gaukelei. Mit mehrstimmigem Gesang und Flötenspiel, Gitarrenlauten- und Trommelklängen erklingt historisch inspirierte, aber neue Musik über alte Zeiten.

In der Musik der beiden Bands gibt es viele Gemeinsamkeiten, aber auch einige Unterschiede. So lassen sie sich zu einem fantastischen Abend verbinden.

Die Türen der KUFA werden um 18:00 Uhr geöffnet. Richtig los geht es dann ab 19:00 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf auf der Website des Bamberger Festival Vereins und gegebenenfalls an der Abendkasse für 12 Euro, ermäßigt für 6 Euro.

Weitere Informationen zu den Bands und der Veranstaltung gibt es unter www.bambergerfestivals.de.