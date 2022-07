Bamberg vor 1 Stunde

Polizeiangriff

Mitten in der Nacht in Bamberg: Betrunkener stellt sich Streife in den Weg und attackiert Polizei

Ein stark alkoholisierter Mann stellte sich am frühen Samstag einer Polizeistreife in Bamberg in den Weg. Danach griff er die Beamten an.