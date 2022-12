In Bamberg kam es am Freitag, dem 9. Dezember 2022, gleich zu mehreren Diebstählen. Das berichtete die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt in einer aktuellen Meldung.

Am Nachmittag beobachte ein Ladendetektiv in einem Supermarkt in der Innenstadt, dass ein 16-jähriges Mädchen verschiedene Waren im Wert von rund drei Euro einsteckte und dann zusammen mit einem weiteren Mädchen das Geschäft verließ - ohne zu bezahlen.

Mehrere Diebstähle am Freitag in der Bamberger Innenstadt

Der Detektiv beobachtete die zwei Mädchen weiter und konnte dann in einer nahegelegenen Drogerie einen weiteren Diebstahl der zwei Mädchen beobachten. Dort beide Kosmetikartikel im Gesamtwert von rund 30 Euro eingesteckt. Der Detektiv übergab schließlich die Minderjährigen der Polizei.

Ein weiterer Diebstahl wurde der Polizei Bamberg gegen 18 Uhr am Freitagabend mitgeteilt. Eine 35-jährige Frau wurde in einem Lebensmittelmarkt in der Langen Straße beobachtet, wie sie sich ihre Wochenendverpflegung im Wert von rund 35 Euro zusammenstellte. Nachdem ihre Tasche gefüllt waren, verließ die Frau den Markt über die Obstabteilung, ohne Waren zu bezahlen. Die Frau wurde anschließend ebenfalls an die Polizei übergeben. Obwohl sie laut der Polizei uneinsichtig und aggressiv war, wurde die Frau nach beendeter Sachbearbeitung wieder freigelassen.

