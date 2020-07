In Bamberg wurde am Donnerstag (2. Juli 2020) ein achtjähriger Junge verletzt. Der Bub wurde in den Morgenstunden von einem Mann vom Fahrrad gezogen.

Laut Angaben der Bamberger Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 07.30 Uhr in der Ottostraße, nahe der Hainschule.

Bamberg: Junge stürzt vom Fahrrad

Als der Junge am Mann, der mit einem Kinderwagen unterwegs war, vorbeifuhr, packte ihn der 56-Jährige. Daraufhin fiel der Achtjährige auf den Boden und verletzte sich leicht an der Schulter.

Der Hintergrund der Tat ist bislang unklar: Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich telefonisch unter 0951/9129-210 zu melden.

