Wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt mitteilt, wurde der Polizei am Dienstag (27. Dezember 2022) ein Mann gemeldet, der am Sonntagabend (25. Dezember 2022) gegen 17:30 Uhr auf einem Kinderspielplatz am Troppauplatz in Bamberg im Gebüsch stand und dort "eine exhibitionistische Handlung" an sich vornahm.

Allerdings konnte der Mann nur dürftig durch Zeugen beschrieben werden: Er wird auf etwa 35 Jahre geschätzt, hatte eine helle Hautfarbe und war mit einer Wollmütze, Winterjacke und Jeans bekleidet.

Exhibitionist an Kinderspielplatz - Wer hat etwas gesehen?

Die Polizei Bamberg-Stadt sucht nun nach Zeugen, die etwas beobachten konnten. Sie werden gebeten, sich bei ihr unter der Telefonnummer: 0951/9129-210 zu melden.

Vorschaubild: © sharpner/Adobe Stock (Symbolbild)