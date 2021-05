Die Bayerische Landesstiftung unterstützt auch in diesem Jahr Projekte in der Region Bamberg. Wie der Landtagsabgeordnete Holger Dremel (CSU) in einer Pressemitteilung mitteilt, fließen 103.450 Euro in den Landkreis Bamberg. Zuschüsse erhalten sieben Sanierungsmaßnahmen in Altendorf, Aschbach, Rattelsdorf, Stadelhofen und Zapfendorf.

Der Markt Rattelsdorf bekommt einen Zuschuss in Höhe von 57.000 Euro für die Dachsanierung des Schulturms. Die katholische Kirchenstiftung St. Sigismund erhält 14.500 Euro Fördermittel für die Sanierung der Pfarrkirche in Seußling (Gde. Altendorf).

Fördermittel in Höhe von 12.000 € gewährt die Landesstiftung für die Gesamtsanierung eines Anwesens in Hilkersdorf (Gde. Rattelsdorf). Außerdem wird die Sanierung eines Anwesens in Oberleiterbach (Gde. Zapfendorf) mit 7.400 Euro unterstützt. In die Dachstuhlsanierung eines Anwesens in Aschbach fließen 7.000 Euro. Die Pfarrpfründestiftung Steinfeld erhält 3.000 € Fördermittel für die Innen- und Au-ßensanierung des Pfarrhauses in Stadelhofen. Und die Dach- und Fenstersanierung eines Anwesens in Mürsbach in der Gemein-de Rattelsdorf wird mit 2.550 € bezuschusst.