Die Kirchenmusikreihe „Musik in fränkischen Kirchen“ geht, nach zweijähriger, coronabedingter Unterbrechung, dieses Jahr in ihr zehntes Veranstaltungsjahr, so das Landratsamt Bamberg.

Wie schon in den vergangenen Spielzeiten hätten sich die Verantwortlichen des Kulturforums Bamberger Land e. V. fränkische Landkirchen ausgesucht, um sakralen Raum mit klassischer Musik zu verbinden.

Das erste Konzert finde heuer am 18. April (Ostermontag) in der katholischen Pfarrkirche St. Sigismund in Seußling statt. Das Duo Susanne Schumm (Harfe) und Falk Krause (Oboe und Englischhorn) präsentierten Werke von Telemann, Cherubini, Bach, Pachelbel und anderen bedeutenden Komponisten.

Das Konzert beginne um 17 Uhr, bereits um 16.30 Uhr gebe es eine kunsthistorische Einführung in den Kirchenbau von Dr. Margit Fuchs.