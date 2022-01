Bamberg vor 32 Minuten

Nach Missbrauchsgutachten

"Verunsicherung und Wut": Nach Missbrauchsgutachten - Kirchenaustritte in Bamberg steigen "signifikant"

Die Stadt Bamberg erlebte in den vergangenen Jahren eine steigende Anzahl an Austritten aus der katholischen Kirche. Das Missbrauchsgutachten für die Erzdiözese München und Freising heizt diese Entwicklung nun weiter an.