Bereits am Mittwoch (11.08.2021) befuhr ein 63 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad das Weegmannufer unter der Kettenbrücke in Bamberg. Dort hielt sich zum Unfallzeitpunkt eine Gruppe von 10 bis 20 Jugendlichen auf, welche auch auf dem Radweg standen, berichtet die Polizei Bamberg am Samstag.

Als der Radfahrer klingelte, wurde der Radweg laut Polizei "nur dürftig" freigemacht. Beim Vorbeifahren an einer jungen Frau bekam der Radfahrer plötzlich einen Stoß und stürzte.

Unter Kettenbrücke in Bamberg: 63-Jähriger von Rad gestoßen

Die etwa 16 bis 20 Jahre alte, zirka 1,80 Meter große, Frau, mit kräftiger Figur und hellen gekräuselten Haaren entfernte sich anschließend.

Die Polizei Bamberg-Stadt bittet unter 0951/9129-210 um Hinweise.

