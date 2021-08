Bamberg vor 30 Minuten

Exhibitionismus

Mann onaniert in der Öffentlichkeit - Polizei sucht Zeugen

Am Freitagabend hat ein Jogger einen Mann mit heruntergelassener Hose am Adenauer-Ufer Höhe Tränkgasse in Bamberg erwischt. Beim Eintreffen der Polizei war dieser jedoch bereits verschwunden. Die Beamten bitten nun um Zeugenaussagen.