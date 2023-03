Wie die Stadt Bamberg erklärt, konnte das beliebte Turnier für Inklusion und Integration des Fördervereins goolkids zwei Jahre lang aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden – jetzt war es wieder soweit: In der Dreifachhalle des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums Bamberg wurde beim MITeinander-Cup ein buntes Fest mit Fußball, Rollstuhlball und vielen Begegnungen gefeiert und gleichzeitig ein erster Vorgeschmack auf das gegeben, was die Region im Sommer erwartet, wenn Bamberg Host-Town für Athlet*innen aus Bahrain im Rahmen der Special Olympics ist.

Der MITeinander-Cup war in diesem Jahr der erste inklusive sportliche Höhepunkt und hat wieder sehr vielen Sportler*innen angezogen. Von Nah und Fern kamen die Teams und Fußballer zusammen. Egal ob Olching, Gröbenzell, Altensittenbach, Etzelskirchen oder Haßfurt, kein Weg war zu weit, um aus dem Turnier ein fröhliches Fest zu machen. Bei dem Sportevent zeigen junge Freizeitsportler*innen mit und ohne Handicap, dass bei einem Fußballturnier der Spaß und vor allem das MITeinander im Vordergrund stehen. Sieger im eigentlichen Sinne gibt es bei den ausgetragenen Partien nicht, vielmehr wird auf ein sportlich-freundschaftliches Spiel auf dem Platz geachtet und am Ende der Fairness-Pokal überreicht. Die Teams können dabei ihre Favoriten selbst nominieren und werden durch die Schiedsrichter ergänzt. Der goldene Pott, der Wolfgang-Eichfelder-Pokal, ging in diesem Jahr an den EbK Olching. Die Trophäe ist nach dem kürzlich verstorbenen Trainer des FV1912 goolkids Bamberg benannt.

Ein weiteres Highlight des Turniers war der Rollstuhlball in der Pause: Hier boten die Akteure von fit4rollies e.V. einen super Einblick in echte Inklusion, kämpfen doch Fußgänger und Rollstuhlfahrer gleichberechtigt um die Punkte am Korb. Viele Gäste wollten bei diesem Spiel mitmachen und so versuchten sich auch Bambergs dritter Bürgermeister Wolfgang Metzner und der städtische Sportreferent Matthias Pfeufer in der Kunst um einen erfolgreichen Korbleger. „Wir haben zwar nicht getroffen, hatten aber unglaublich viel Spaß“, betonten die beiden unisono.

Der MITeinander-Cup 2023 hat aber auch seine Schatten auf ein Ereignis vorausgeworfen, auf das sich die Bürger*innen der Region im Juni freuen dürfen: Vom 12. bis 15. Juni wird eine Delegation aus Bahrain in Bamberg zu Gast sein, um sich auf die Special Olympics World Games in Berlin vorzubereiten. Die Region Bamberg ist eine von 200 Host-Towns in Deutschland und damit Gastgeberin für die 27 Athlet*innen mit Handicap. Sie werden sich hier nicht nur auf verschiedenste Sportdisziplinen vorbereiten, sondern auch Stadt und Leute kennenlernen. Damit ist das Host-Town Programm das größte Inklusionsprojekt der Geschichte der Bundesrepublik. „Der MITeinander-Cup ist ein wunderbares Beispiel für gelebte Inklusion. Die tolle Atmosphäre dieses außergewöhnlichen Sportereignisses stimmt mich zuversichtlich, dass wir zusammen mit unseren Bürgerinnen und Bürger ein tolles Fest zusammen mit unseren Gästen aus Bahrain feiern werden“, so der Sportreferent. Bis dahin sind noch viele Aufgaben zu verteilen und so manche Hürde zu überspringen. Es zeichnet sich zum Glück ein immer breiter werdendes Bündnis an Partnern und MITmachern ab, die die Host-Town-Tage unterstützen wollen. Um diesen positiven Schub zum Erfolg zu führen, braucht es viele Menschen, die das Fest und die Aktivitäten begleiten wollen. Wer Teil des Host-Town Programms sein möchte, kann sich ganz einfach per Mail melden: info@bamberg-liebt-inklusion.de

Weitere Informationen gibt es unter: www.bamberg-liebt-inklusion.de. Die nächste Chance, das Host-Town-Team persönlich zu treffen gibt es bereits am 18. März bei der 1. Inklusionsmesse von goolkids: https://www.goolkids.de/inklusionsmesse.html. Dort wird es neben vielen interessanten Teilnehmern aus der bunten Welt der Vielfalt auch einen eigenen Infostand für die Host-Town-Tage geben, bei dem auch Special Olympics Bayern einen hochrangigen Experten nach Bamberg entsendet. Mit dabei sind auch Bambergs zweiter Bürgermeister Jonas Glüsenkamp sowie der Sportler Jonny Grasser, für den sportliche Herausforderungen trotz einer Tetraspastik keine Hindernisse sind.