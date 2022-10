Wie Ursula Sowa und Grünes Bamberg berichten, komme die Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Ricarda Lang, am 28. Oktober 2022 nach Bamberg. Unter dem Titel „Frag Ricarda…“ wird sie sich den Fragen des Publikums bei einer Town-Hall-Veranstaltung in der Luitpoldstraße 53 stellen. Interessierte Bürger*innen sind eingeladen, in die Diskussion mit der grünen Spitzenpolitikerin zu gehen, die auch Bundestagsabgeordnete und Mitglied im Sozialausschuss des Bundestags ist.

Die Herausforderungen unserer Zeit sind vielfältig: von Klimawandel und Energiekrise über Frieden in Europa bis hin zu sozialem Zusammenhalt und Gerechtigkeit. Welche Lösungen und Antworten haben hierfür die Grünen?

Einlass ist um 19:30 Uhr, Beginn der Veranstaltung um 20:00 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.