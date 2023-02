Die Winterpause der Bauarbeiten für das Großprojekt „Wasser 2025“ am Michelsberg geht zu Ende. Die Baumaßnahmen werden am Montag, 27. Februar 2023, fortgesetzt. Zunächst erfolgt für einige Tage der Weiterbau der provisorischen Gasleitung ab der Storchsgasse in die St.-Getreu-Straße. An der weiteren Verkehrssituation ändert sich zunächst noch nichts. Wie die Stadt Bamberg erklärt, sei hier nur der Gehwegbereich um die Kurve in die St-Getreu-Straße bei Hausnummer 35 betroffen.

Anfang März wechselt die Baustelle zum Torschuster. In der Michelsberger Straße zwischen Torschuster und Aufseßstraße/Franziskanergasse werden ab diesem Zeitpunkt eine neue Wasserleitung und eine Kabelschutzrohranlage verlegt. Hierfür ist eine Vollsperrung der Michelsberger Straße erforderlich (siehe Lageplan). Fußgänger können dort aber passieren (Radverkehr schiebend). Die Erreichbarkeit der Anwesen am Michelsberg mit PKW ist über Jakobsberg – Am Bundleshof - St.-Getreu-Straße gewährleistet.

Die Umleitung der Stadtbusse der Linie 910 bleibt unverändert bestehen über Jakobsberg – Bundleshof – St-Getreu-Straße – Storchsgasse.

Im Laufe des Jahres „wandert“ dann die Baustelle abschnittsweise Richtung St.-Getreu-Straße/Ottobrunnen. Die Vollsperrung für den Durchfahrtsverkehr bleibt unverändert bestehen.

Projekt „Wasser 2025 – Michelsberg“

Auslöser für das tiefbautechnische Großprojekt ist die erforderliche Neuverlegung einer Wasserhauptleitung durch die Stadtwerke Bamberg. Im Zuge dessen erneuert der Bamberg Service auch die Mischwasserkanalisation. Aufgrund der Neuordnung aller Leitungen und der beengten Verhältnisse ist eine abschließende Erneuerung von Straßen, Gehwegen und Seitenflächen unumgänglich. Dabei sollen gleichzeitig städtebauliche und verkehrliche Verbesserungen umgesetzt werden.

www.stadt.bamberg.de/Wasser-2025/