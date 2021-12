In Bamberg fehlt 2021 zwar erneut der zentrale Weihnachtsmarkt auf dem Maxplatz, trotzdem ist es an vielen Orten in der Stadt möglich, sich in weihnachtlicher Atmosphäre auf einen Glühwein zu treffen.

inFranken.de hat eine Auswahl von Gaststätten und Cafés in Bamberg mit einem Glühwein-Ausschank erstellt.

Bamberg: Glühwein in Shoppingnähe - Café Leander, Esspress und Müller 7

Das Café Leander in der Hauptwachstraße hat seinen Innenhof weihnachtlich als "Winterhof" hergerichtet. Donnerstags bis sonntags ist dieser laut Webseite täglich bis mindestens 20 Uhr geöffnet. Hier gibt es unter anderem fränkischen Winzerglühwein, Ingwer-Holunder-Punsch, Waffeln, Plätzchen und Lebkuchen.

Unter dem Namen "Glühstündchen" bietet das Café Esspress in der Austraße täglich von 15 bis 18 Uhr roten und weißen fränkischen Winzerglühwein, frische heiße Zitrone und heißen Kirschsaft mit Sahne sowie einen Glühstrudel an. Das ist heißer naturtrüber Apfelsaft mit Zimt und Sahne. Vor dem Café befinden sich Stehtische.

Beim Café Müller 7 am Grünen Markt bekommen die Gäste roten, weißen und gemischten Glühwein parallel zu den Öffnungszeiten von 9 bis 19 Uhr zum Verzehr im Außen- und Innenbereich.

Nahe Rathaus Bamberg: Café Cador, Riffelmacher und Bassanese

Ganz zentral in der Bamberger Innenstadt bieten die Cafés Cador, Riffelmacher und Bassanese Glühwein an. Das Café Cador am Obstmarkt ist täglich von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Glühwein gebe es meistens zwischen circa 12 und 21 Uhr, erklärt eine Mitarbeiterin gegenüber inFranken.de. Das Café plant, den Glühweinstand am 31. Dezember sogar bis 2 Uhr zu öffnen. Dafür soll er an Neujahr geschlossen sein.

Das Café Riffelmacher betreibe seit vielen Jahren seinen Glühweinstand während der Adventszeit an der Oberen Brücke, heißt es auf der Webseite. Der Glühwein fällt durch seinen besonderen Namen "Karl-Friedrich" auf. Die geheime Rezeptur sei einst vom Vater des derzeitigen Inhabers Heiner Wohlfart entwickelt worden. Dieser habe Karl-Friedrich geheißen und deshalb trage der mit Gewürzen besetzte heiße Rotwein dessen Namen.

Das Eiscafé Bassanese in der Karolinenstraße bietet von 10 bis circa 18.30 Uhr roten und weißen Glühwein sowie Kinderpunsch an. Eine Mitarbeiterin hebt den Kirsch-Glühwein hervor und erklärt, dass die Zeiten an den Wochenenden auch manchmal verlängert werden.

Gaststätten in der Innenstadt: Brudermühle und Zum Domreiter

Lichterketten zieren die Fassade des Gasthauses Zum Domreiter in der Dominikanerstraße. An einem geschmückten Fenster können Gäste ihren Glühwein besorgen und auf der Straße oder im Innenbereich zu sich nehmen. Auf Facebook schreibt das Team am Samstag (11. Dezember 2021):

Die Gaststätte ist täglich von 11 bis 23 Uhr geöffnet.

Die Inhaber der Brudermühle haben die Terrassen und den Geyerswörthplatz weihnachtlich mit Winterwald, Krippe und Schlitten dekoriert. Auf den Sitzbänken können Gäste donnerstags bis sonntags ihren Glühwein genießen. Wenn gewünscht, bringt das Personal ihn aber auch an anderen Tagen raus, hieß es im Gespräch mit inFranken.de. Das Restaurant ist täglich geöffnet.

Bamberg: Glühwein im Bolero-Winterdorf und im Calimeros in der Langen Straße

Bamberg hat auch Restaurants mit internationaler Küche und Glühweinausschank zu bieten. Dazu gehören das Bolero und Calimeros.

Das "Winterdorf" des spanischen Restaurants Bolero in der Judenstraße ist täglich ab 17 Uhr geöffnet. Hier gibt es ebenfalls in weihnachtlicher Atmosphäre Glühwein und Co.

Bei dem mexikanischen Restaurant Calimeros in der Lange Straße gibt es täglich Glühwein, Kinderpunsch und Waffeln zum Mitnehmen. Das Calimeros ist unter der Woche ab 17 Uhr und an den Wochenenden ab 12 Uhr geöffnet.

Besondere Glühweine: Bamberger Punsch im Spezial-Keller und heißer Portwein in der "Küche"

Der Spezial-Keller in der Sternwartstraße schenkt den Punsch der "Bamberger Punschmanufaktur" von Delikatessen Müller Bamberg aus. Neben rotem Punsch gibt es auch einen grünen aus Weißwein mit Blue Curaçao und Fruchtsäften oder die "Schwarze Witwe" mit Süßholzwurzel.

Der Spezial-Keller weist darauf hin, dass Gäste die Getränke nur bestellen können, wenn sie einen freien Stehtisch finden. Aufgrund der begrenzten Plätze könne es zu Wartezeiten kommen. Der Punschstand ist von Dienstag bis Freitag von 15 bis 22 Uhr, samstags von 14 bis 22 Uhr und sonntags von 10.30 bis 15 Uhr geöffnet.

Die Küche wird von einem Köche-Paar geführt und befindet sich in der Oberen Sandstraße. Gäste bekommen hier noch von Freitag (17. Dezember) bis einschließlich Sonntag (19. Dezember) ab 17 Uhr selbst gekochten Rosé-Glühwein und heißen Portwein. Dazu gibt es eine Austernbar mit einer Auswahl verschiedener Austern sowie französische Zwiebelsuppe und Bouillabaisse.

Glühwein an der Regnitz oder im "Winterland": Kiosk Kunni, Bruckertshof und Altenburg

Auch am Kiosk Kunni am Kunigundendamm kann man roten, weißen und alkoholfreien Glühwein in direkter Wassernähe genießen. Unter der Woche ist der Kiosk von 12 bis 20 Uhr, an den Wochenenden von 10 bis 20 Uhr geöffnet. An den Weihnachtsfeiertagen sind die Öffnungszeiten verkürzt, am 25. Dezember ist geschlossen.

Nachdem Herbststurm Ignaz einen Großteil des Biergartens des Bruckertshofs in der Messerschmidtstraße zerstört hatte, errichteten die Betreiber ein üppig dekoriertes "Winterland" mit lebensgroßen Figuren, Tannenbäumen und Feuerschalen. Neben Glühwein gibt es andere Heißgetränke wie Winter-Shots. Darunter zählt zum Beispiel der Germknödel-Likör. Das Winterland ist von Mittwoch bis Samstag von 16 bis 21.30 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Nach Weihnachten gelten Sonderöffnungszeiten, aber das Winterland ist auch zwischen Weihnachten und Silvester geöffnet, heißt es auf der Webseite.

Auch ein Ausflug auf die Bamberger Altenburg lässt sich mit Glühwein verbinden. Samstags schenkt das Restaurant ihn ab 12 Uhr aus, die Küche ist bis um 20.30 Uhr geöffnet. Sonntags gibt es ihn zwischen 11.30 und 14 Uhr sowie zwischen 17 und 21 Uhr. Hier ist die Küche bis 19.30 Uhr geöffnet.