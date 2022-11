Die Seehofstraße in der Gartenstadt ist ziemlich lang, ziemlich gerade und ziemlich gut einsehbar. Wie die Stadt Bamberg erklärt, verleite gerade das allerdings manchen Autofahrer dazu, die Geschwindigkeit nicht so gut im Blick zu haben.

Vor der Kunigundenschule macht nun eine neue digitale Geschwindigkeitsanzeige auf die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/Stunde aufmerksam. Wer zu schnell unterwegs ist, bekommt die Geschwindigkeit in roten Zahlen angezeigt. Wer angepasst fährt, wird mit einem grünen Lachgesicht belohnt.

Ja, die Messanlage funktioniert einwandfrei – zufriedenes Nicken der Beteiligten beim Ortstermin. Die neue Anzeigetafel ist die Ergänzung zur gleichen Anlage an der Rupprechtschule.

Beide Messanlagen sind sozusagen ein Geschenk an die Bamberger*innen, gespendet von der VR-Bank Bamberg-Forchheim eG und der Sparkasse Bamberg. Die Kosten für die Standsicherheitsprüfung der Masten und die Montage der Anlagen hat das Amt für Bildung, Schulen und Sport übernommen.

Die Anzeigen sind solarbetrieben und die Neuzugänge in der Riege der gesponserten Anlagen: VR-Bank und Sparkasse haben in den vergangenen Schuljahren bereits sechs weitere Messanlagen an die Straßen vor Bildungseinrichtungen gebracht.

Bambergs Zweiter Bürgermeister Jonas Glüsenkamp bedankte sich ausdrücklich bei den Spendern sowie dem Amt für Bildung, Schulen und Sport für die Organisation. „Auch diese neue Geschwindigkeitsmessanlage hat Signalwirkung und hilft beim Tritt aufs Bremspedal“, sagte Glüsenkamp beim Ortstermin.