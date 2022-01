Bamberg vor 1 Stunde

Kultur

Installation aus drei Teilen - Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft stellt Kunst-Projekt vor

In Bamberg haben Mitarbeiter*innen der Gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft Kunstwerke kreiert. Hierbei war die Leitfrage: "Was bedeutet Gesundheit für mich, und was bedeutet es für mich, für die Gesundheit anderer Sorge zu tragen?"