Gefährlicher Pilzbefall in der Bamberger Innenstadt - Stadt muss Treppe zum Domplatz sperren. Am kommenden Montag (07.06.2021) müssen die Bamberger Service Betriebe (BSB) Abteilung Grünanlagen einen Spitzahorn in exponierter Lage neben der Treppenanlage vom Katzenberg zur Karolinenstraße fällen. Das teilt die Stadt Bamberg in einer Pressemitteilung mit. Dafür sei es notwendig, die Treppe zu sperren und die Fußgänger für die Dauer der Arbeiten über die unmittelbar benachbarte Rampe vorbeizuführen. Bis Dienstag gegen 15 Uhr werde die Maßnahme abgeschlossen sein, heißt es.

Wie die BSB mitteilen, wurde bei der Regelbaumkontrolle festgestellt, dass der große Spitzahorn am Katzenberg an einem Befall mit dem sehr gefährlichen Brandkrustenpilz leidet. Dabei handele es sich um einen Holzfäuleerreger, der eine "intensive Moderfäule" im Wurzelbereich verursacht. Dadurch werde die Bruchsicherheit eines Baumes, besonders im unteren Stamm- und Stammfußbereich, erheblich beeinträchtigt. Das Trügerische dabei: Bäume, die mit diesem Pilz befallen sind, zeigten nur selten besonders auffällige Symptome in der Krone, wodurch nahezu vollbelaubte und somit vermeintlich „gesunde“ Bäume umbrechen können.

Aufgrund des Pilzbefalls und der "bereits erkennbaren Vitalitätsverluste" sei eine kurzfristig Fällung unvermeidbar. Ebenfalls mit dem Brandkrustenpilz befallen war vor einigen Jahren eine voll belaubte Linde in der Sodenstraße in Bamberg, die damals auf ein Haus gestürzt ist. Am Katzenberg bestehe ein erhöhtes Risiko, da in dem Gebiet täglich Hunderte von Menschen unterwegs sind. Das Klima- und Umweltamt habe der Maßnahme zugestimmt. Im Winter 2021/22 werde an gleicher Stelle in Bamberg ein großkroniger Laubbaum als Ersatz gepflanzt.