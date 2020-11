29-Jähriger überfahren und schwer verletzt: Am Montagabend (23.11.2020) ist ein Beziehungsstreit in Bamberg völlig eskaliert. Das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Bamberg mitteilten, hat einen 33-Jährige ihren Lebensgefährten absichtlich überfahren.

Das Paar geriet etwa gegen 20.15 Uhr auf der Zollnerstraße in einen Streit, woraufhin der 29 Jahre alte Freund auf dem Fußweg entlang der Straße davonging. Die 33-Jährige verblieb im Auto, gab Gas und fuhr auf ihren Partner zu. Sie erfasste ihn mit der Fahrzeugfront und fuhr anschließend ohne Anzuhalten weiter in Richtung Innenstadt.

Frau überfährt nach Streit ihren Freund - Zeugen gesucht

Der 29-Jährige blieb schwer verletzt liegen und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Seine Lebensgefährtin konnte wenig später ausfindig gemacht werden und wurde vorläufig festgenommen.

Die Kriminalpolizei Bamberg übernahm die weiteren Ermittlungen in dem Fall und am Dienstag (24.11.2020) wurde schließlich auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl gegen die 33-Jährige erlassen. Ihr werden versuchter Totschlag, Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs vorgeworfen. Die Beschuldigte wurde inzwischen in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die Kripo Bamberg ist im Rahmen der Ermittlungen auf der Suche nach Zeugen. Es werden insbesondere zwei Jugendliche gesucht, die die Tat beobachtet und daraufhin weitere Zeugen angesprochen haben. Beide werden gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.

Symbolfoto: Mike Mareen/Adobe Stock