Am Samstagnachmittag (29. April 2023) würgte ein 39-Jähriger seine Lebensgefährtin im Bamberger Stadtgebiet. Eine Zeugin ging dazwischen und verhinderte so vermutlich Schlimmeres. Der Tatverdächtige befindet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg in Untersuchungshaft.

Gegen 14.30 Uhr beobachtete die Passantin einen Mann, der in der Tränkgasse eine am Boden liegende Frau würgte. Trotz heftiger Gegenwehr durch das Opfer und zunächst verbalen Einschreitens der Zeugin, lies der Mann nicht von seiner Lebensgefährtin ab. Daraufhin zögerte die junge Frau nicht, zog den Tatverdächtigen von seinem Opfer und verhinderte so einen Fortgang der Tat.

Mann (39) würgt Lebensgefährtin auf Straße in Bamberg - Frau wird zu Heldin

Der 39-Jährige verließ die Örtlichkeit, kam jedoch kurze Zeit später zurück. Als er erneut versuchte seine 37-jährige Lebensgefährtin anzugehen, hielt ihn die Zeugin abermals davon ab und verständigte die Polizei. Die 37-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere von drei Personen, die möglicherweise als Zeugen in Betracht kommen: Hier geht es um eine etwa 40 bis 50 Jahre alte Frau, die zur Tatzeit mit ihrem Fahrrad in der Tränkgasse unterwegs war. Sie trug eine bunte Jacke und einen Fahrradhelm mit neongelbem Überzug. Zudem könnten ein Mann und eine Frau, die gemeinsam die Volkshochschule verließen, wichtige Zeugen für die weiteren Ermittlungen sein.

Kriminalbeamte aus Bamberg übernahmen vor Ort die Ermittlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erließ ein Ermittlungsrichter am Sonntagvormittag Haftbefehl wegen versuchten Totschlags sowie gefährlicher Körperverletzung gegen den Mann. Polizisten brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

