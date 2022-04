In Bamberg wird am Wochenende ein Food-Truck-Festival stattfinden. Direkt an der Brose Arena auf dem Parkplatz in der Forchheimer Straße 15 gibt es dann allerlei Stände mit verschiedenen Kreationen von Essen und Trinken. "Wir zelebrieren mit euch ein tolles Wochenende ganz im Zeichen des Essens", teilen die Veranstalter auf Facebook mit.

Neben den Foodtrucks wird es ein Kinderprogramm geben - "Kinderschminken, Hüpfburg und Malecke" versprechen die Veranstalter auf ihrer Homepage. Außerdem soll es Live-Musik geben. Das Food-Truck-Festival findet am Samstag (9. April 2022) zwischen 12 Uhr und 21 Uhr sowie am Sonntag (10. April 2022) zwischen 12 Uhr und 19 Uhr statt.

Food-Truck-Festival in Bamberg: Diese Trucks sind mit dabei

20 Foodtrucks werden sich am Wochenende in Bamberg einfinden. Es wird keine 3G-Regelung geben sowie keine Maskenpflicht - nur eine Empfehlung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bei Besucheransammlungen. Hunde dürfen an der Leine geführt werden.

Diese Foodtrucks sind in Bamberg dabei:

Andi Gastronomie (Vietnamesische Nudeln und Frühlingsrollen)

Burgerrito (Burgerzutaten verpackt im Burrito)

Busssini (Heiße und kalte Kaffeespezialitäten)

Donutfactory (Donuttruck)

Jo's Philly Cheese Steak (Philadelphia Cheese Steak Sandwich)

Küchen Dampf (Käsespätzle vom Brett)

Mike Hairston RollinKitchen (Hotdogs und Pulled Pork)

Red Flag BBQ (Beef Brisket und Pulled Pork)

Grilled Cheese Factory (Grilled Cheese Sandwich)

Mexle Food (Mexican Burritos, Chili con Carne, Quesadillas)

Pasta Bombe (Pastaspezialitäten aus Leidenschaft)

Uncle Yos (Frozen Yogurt und Kaiserschmarn)

Melly Ice Rolls (Ice Rolls mit Toppings)

Fisch Ahoi (Fish & Chips, Fish Nuggets)

Island Style (Philippinische Kreationen)

Kleiner Veganer (Jackfruit Products, Streetfood)

Rosas Burgerbox (Original amerikanische Burger)

Segreto (Langos in unterschiedlichen Kreationen)

Stranger74 (Cocktails)

The Dukes (Wraps in verschiedenen Variationen)

Für alle, die sich nicht entscheiden können, gibt es beim Food-Truck-Festival in Bamberg an jedem Wagen einen "Taster" für maximal vier Euro.