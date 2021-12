Bamberg vor 21 Minuten

Flammen in Maschinenabzug

Feuerwehreinsatz am frühen Morgen: Brand in Bamberger Industriegebäude

Am frühen Montagmorgen (06. Dezember 2021) brach in einem Industriegebäude in Bamberg ein Brand aus. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Löschgruppen an.