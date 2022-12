Bamberg: Festgottesdienste im Dom werden per Livestream übertragen

Die Weihnachtsgottesdienste im Bamberger Dom finden in diesem Jahr wieder ohne Corona-Beschränkungen statt. Wie das Erzbistum Bamberg in einer Pressemitteilung bekannt gab, werden die Festgottesdienste zudem im Livestream übertragen.

An Heiligabend, Samstag 24. Dezember, findet die traditionelle Christmette im Bamberger Dom mit Diözesanadministrator Weihbischof Herwig Gössl um 22.30 Uhr statt. Der Domchor, Mitglieder der Bamberger Symphoniker und Solisten singen unter Leitung von Domkapellmeister Vincent Heitzer die Missa pastoralis D-Dur für Chor, Soli und Orchester von F. X. Brixi. Um 16 Uhr findet eine Krippenfeier für Familien mit Kleinkindern statt, um 17.30 Uhr wird eine Familienmette mit Dompfarrer Markus Kohmann gefeiert.

Das Pontifikalamt am Hochfest der Geburt des Herrn, Sonntag 25. Dezember, mit Weihbischof Gössl, beginnt um 9.30 Uhr. Solisten, die Domkantorei und Musiker der Bamberger Symphoniker singen und spielen unter Leitung von Domkapellmeister Vincent Heitzer die „Spatzenmesse“ KV 220 von Wolfgang Amadeus Mozart. Eine weitere Eucharistiefeier findet um 11.30 Uhr statt. Um 17.00 Uhr feiert Weihbischof Gössl eine Pontifikalvesper. Es singen der Domchor, die Mädchenkantorei und die Domkantorei Chormusik, Psalmen und Wechselgesänge unter der Leitung von Katharina Ackva.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag, Montag 26. Dezember, findet um 9.30 Uhr ein Pontifikalgottesdienst mit Weihbischof Herwig Gössl statt. Der Kammerchor der Mädchenkantorei singt unter der Leitung von Katharina Ackva die Missa in A op. 126 von J. G. Rheinberger. Um 11.30 Uhr findet eine weitere Messfeier statt, um 17.00 Uhr eine Festandacht.

Am Silvestertag, Samstag 31. Dezember, beginnt die feierliche Vesper zum Jahresschluss mit Weihbischof Gössl um 17.00 Uhr. Musikalisch mitgestaltet wird sie von der Mädchenkantorei am Bamberger Dom unter der Leitung von Domkapellmeister Vincent Heitzer.

An Neujahr (Hochfest der Gottesmutter Maria), Sonntag 1. Januar, findet um 9.30 Uhr ein Gottesdienst mit Domdekan Hubert Schiepek mit deutschen Kirchenliedern statt. Um 11.30 Uhr ist eine weitere Eucharistiefeier.

Am Hochfest der Erscheinung des Herrn, (Dreikönig) Freitag, 6. Januar, feiert Weihbischof Herwig Gössl um 9.30 Uhr einen Pontifikalgottesdienst. Es singt ein Vokalensemble der Domkantorei unter der Leitung von Katharina Ackva. Eine weitere Eucharistiefeier findet um 11.30 Uhr statt, in der die Sternsinger ausgesandt werden. Um 17.00 Uhr wird ein weihnachtlicher Vespergottesdienst „A Ceremony of Nine Lessons and Carols“ in anglikanischer Form gefeiert. Es singt die Domkantorei unter Leitung von Domkapellmeister Vincent Heitzer.

An der Orgel spielen zu allen Gottesdiensten Domorganist Markus Willinger und Karl-Heinz Böhm.

Das Parken auf dem Domplatz ist zu den Gottesdienstzeiten erlaubt. Das Tragen von Masken während der Gottesdienste wird empfohlen. Personen mit Covid-Infektion oder mit Krankheitssymptomen werden gebeten, nicht am Gottesdienst teilzunehmen und die Livestream-Angebote zu nutzen.

Im Livestream auf www.youtube.com/erzbistumbamberg werden diese Gottesdienste übertragen:

Heiligabend 22.30 Uhr

25. Dezember 9.30 Uhr

26. Dezember 9.30 Uhr

31. Dezember 17.00 Uhr

6. Januar 9.30 Uhr

Wer keinen Weihnachtsgottesdienst besuchen will oder kann, hat die Möglichkeit, einen Hausgottesdienst zu feiern. Text- und Liedvorschläge finden sich hier:

https://leben.erzbistum-bamberg.de/weihnachten-zu-hause-feiern

Die Gottesdienste in den übrigen Bamberger Pfarreien sind auf den jeweiligen Webseiten der Gemeinden und der Seelsorgebereiche https://sb-bamberger-westen.de und https://sb-bamberger-osten.de zu finden.