246 strahlende Gesichter und ebenso viele motivierte junge Fachkräfte für die Unternehmen in der Region: Wie die IHK für Oberfranken Bayreuth berichtet, hat sie bei einer Feier in der Konzert- und Kongresshalle die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen der IHK-Ausbildungsprüfungen aus Stadt und Landkreis geehrt.

Eine besondere Würdigung erhielten dabei zwölf Prüfungsbeste, die ihre Ausbildung mit der Note 1 abgeschlossen haben. Herbert Grimmer, IHK-Vizepräsident und Vorsitzender des IHK-Gremiums Bamberg, gratulierte allen Absolvierenden zur bestandenen Ausbildung. In der Region haben insgesamt 126 Auszubildende in den kaufmännischen Berufen ihre Abschlussprüfungen erfolgreich abgelegt, 120 waren es in den gewerblich-technischen Berufen. Grimmer nannte das Thema Ausbildung eine Herzensangelegenheit. Nicht nur, weil er in seinem Unternehmen selbst seit 1999 ausbilde - sondern auch, weil die oberfränkische Wirtschaft Fachkräfte dringend brauche. "Sie dürfen stolz darauf sein, was Sie erreicht haben", so Grimmer.

Zu den Gratulanten zählten Bundestagsabgeordneter Andreas Schwarz und Bambergs Bürgermeister Jonas Glüsenkamp, die in einer Gesprächsrunde auf der Bühne den Absolvierenden Rede und Antwort standen. Elementar sei es, so Schwarz, in der Gesellschaft die Wertschätzung gegenüber der beruflichen Bildung wiederherzustellen - und damit Ausbildung und Studium auf Augenhöhe zu stellen. Glüsenkamp schwor die Absolventinnen und Absolventen auf lebenslanges Lernen ein. Berufswege verliefen in dieser Generation nicht mehr linear und die Transformation mache es nötig, auch einmal neue Wege einzuschlagen.

Einer, der seinen Weg und sein Ziel - die olympischen Spiele - schon von Kindesbeinen an vor Augen hatte, ist Max Heyder. Der mehrfache deutsche Judomeister berichtete im Talk mit Sportmanager Wolfgang Heyder von seinem Werdegang und gab den Absolvierenden Ratschläge mit auf den Weg, die sowohl im Sport als auch im Berufsleben weiterhelfen: den Spaß an der Sache bewahren, Durchhaltevermögen zeigen und sich von Rückschlägen nicht entmutigen lassen, sondern diese als Teil des Weges zu sehen.

Stellvertretend für alle Absolventinnen und Absolventen hielt Jessica Kühnlein eine Rede. Sie hat ihre Ausbildung zur Industriekauffrau bei der Florapharm Pflanzliche Naturprodukte GmbH in Scheßlitz absolviert und richtete ihren Dank an IHK, Ausbildungsbetriebe und Lehrkräfte für die vielfältige Unterstützung während der Ausbildungszeit. "Die Ausbildung war eine Investition in die Zukunft. Ich möchte euch ermutigen, sie als Sprungbrett zu nutzen - dieser Abschluss ist nur der Anfang unserer beruflichen Reise", appellierte sie an ihre Mitabsolvierenden.

Als Prüfungsbeste wurden ausgezeichnet:

Nadine Filip (Ofa Bamberg GmbH, Bamberg), Philipp Friedel (Zweckverband Sparkasse Bamberg), Peter Andreas Hübner (Albéa Deutschland GmbH, Scheßlitz), Johannes Kauppert (REWE Tobias Schwarz oHG, Stegaurach), Max Kolb (LGF Logistik GmbH, Pommersfelden), Jessica Kühnlein (Florapharm Pflanzliche Naturprodukte GmbH, Scheßlitz), Anja Lay (DAA Deutsche Angestellten Akademie GmbH, Bamberg), Alina Lenard (Dauner Antriebstechnik GmbH, Bischberg), Simon Lieb (Albéa Deutschland GmbH, Scheßlitz), Ronja Präcklein (Massivmoebel24 GmbH, Stadelhofen), Anika Täuber (Albéa Deutschland GmbH, Scheßlitz), Kathrin Zeichner (Mediengruppe Oberfranken GmbH & Co. KG, Bamberg)