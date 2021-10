Strahlende Gesichter habe es im Bamberger Familientreff im Stadtteilzentrum Löwenzahn gegeben, teilt die Diakonie Bamberg-Forchheim mit. Rainer Drewello, Stiftungsratsvorsitzender der Dr. Robert Pfleger-Stiftung, habe die Einrichtung der Diakonie mit einem Spendencheck über 15.000 Euro, den er stellvertretend für die Stiftung überreichte, besucht.

Seit fast 20 Jahren setze sich der Familientreff im Stadtteilzentrum Löwenzahn für Familien mit Migrationshintergrund ein. Angefangen habe er in Zusammenarbeit mit der evang.-luth. Erlösergemeinde als Hausaufgabenbetreuung. 2012 sei der Löwenzahn dann zum Familientreff geworden und habe seine Angebote erweitert. Aktuell böten Theresa Banzhaf und ihr Team aus Ehrenamtlichen an vier Tagen pro Woche eine Hausaufgabenbetreuung für Schulkinder an. Abgerundet werde die Arbeit des Familientreffs durch Angebote für Familien, wie zum Beispiel offene Treffen, an denen gemeinsam gebastelt oder gekocht werde.

Alle diese Angebote würden komplett durch Spenden finanziert. Die Spende der Dr. Robert Pfleger-Stiftung trage dazu bei, dass die Familien sie auch weiterhin kostenfrei nutzen könnten. Außerdem sollten mit dem Geld weitere Projekte verwirklicht werden: „Wir planen derzeit Kurse zum ‚Lernen lernen‘, denn oftmals haben die Kinder Schwierigkeiten beim Herangehen an die Aufgaben“, so Theresa Banzhaf. Außerdem möchte das Team bald wieder Sprachkurse für Elternteile organisieren: „Sprachliche Barrieren haben vor allem die Mütter in den Familien während der Corona-Pandemie oftmals isoliert. Deshalb planen wir, Sprachkurse mit pädagogischem Ansatz auf unterschiedlichen Niveaustufen anzubieten.“