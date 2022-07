Ein Polizeieinsatz in der Bamberger Innenstadt zog am Mittwoch (7. Juli) die Aufmerksamkeit von Passanten auf sich. Mehrere Polizeiwagen hielten in der Langen Straße, Beamte eilten in eine Wohnung im Obergeschoss eines Hauses in der Langen Straße. Schließlich führte die Polizei einen Mann in Handschellen ab.

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite hatten sich zahlreiche Passanten und Passantinnen versammelt. Drei Touristinnen aus Sachsen schilderten gegenüber einem Reporter von inFranken.de ihre Beobachtungen.

Polizeieinsatz in Bamberger Innenstadt: Passanten berichten von Hilferufen

"Es hat plötzlich einen Knall gegeben. Dann haben mehrere Kinder um Hilfe geschrien", so eine der Damen. Eine Frau soll dann aus dem Fenster gesehen haben, bevor Streifenwagen mit Blaulicht und Sirene vor dem Haus auf der Straße hielten, so die Schilderung der Zeugin.

Wie die Polizei auf Nachfrage von inFranken.de mitteilt, sei der Anlass für den Einsatz ein Familienstreit gewesen. Infolgedessen sei es zu einer Sachbeschädigung und einer Körperverletzung gekommen, heißt es aus der Polizeiinspektion Bamberg.

Auf weitere Details zu dem Vorfall will die Polizei derzeit nicht eingehen, so eine Sprecherin weiter. Der Einsatz in der Bamberger Innenstadt sorgte für einen Rückstau in Richtung Schönleinsplatz, der sich nach dem Abzug der Streifenwagen auflöste.