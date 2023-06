Bamberg: Fagott-Konzert mit über 180 Musikern - Amateure aus ganz Deutschland musizieren gemeinsam

Unter dem Titel „Die Fagotte sind los!“ waren am vergangenen Wochenende über 180 Spielerinnen und Spieler des sympathischen Holzblasinstrumentes aus allen Teilen Deutschlands angereist, um in den Räumen der Städtischen Musikschule in sieben Gruppen unter der Anleitung von 30 hochkarätigen Dozent*innen, darunter auch der Solofagottist der Bamberger Symphoniker, Alexei Tkachuk, zu proben und zu musizieren.

Wie die Stadt Bamberg erklärt, treffen sich einmal im Jahr Amateurfagottisten und -fagottistinnen aus ganz Deutschland zu diesem Workshop. Sie sind zwischen sechs und achtzig Jahre alt und finden sich dort, entsprechend ihren Leistungsstufen, zu Ensembles zusammen. In diesem Jahr fand der Workshop erstmals dank des Fagottlehrers der städt. Musikschule, Volker Werner, in Bamberg statt.

Vormittags wurde in den Räumen der Musikschule mit viel Spaß und Freude musiziert und am Nachmittag ging es dann bei bestem Wetter auf dem Vorplatz weiter, wo nach Pizza aus dem eigens aufgestellten Ofen im Tutti geprobt und später auch ein Eiswagen geplündert wurde.

Beim Schlusskonzert am Sonntagmorgen bevölkerten 180 kleinen und größeren Fagottist*innen die Bühne im großen Saal der Konzerthalle und begeisterten die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer mit dem fulminanten Schlusstutti „You Can Get It“.

Im kommenden Jahr treffen sich die Fagottisten und Fagottistinnen in Kaiserslautern.